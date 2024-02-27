2024 YKS geç başvuru tarihi: YKS geç başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?
1 Şubat tarihi itibarıyla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 26 Şubat'ta sona erdi. Başvuru tarihini kaçıran üniversite adayları, YKS geç başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuz ile YKS geç başvuru ücreti ve geç başvuruların başlayacağı tarih netlik kazandı. İşte 2024 YKS geç başvuru tarihleri...
- 1
YKS başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturumdan oluşmaktadır. Peki, YKS geç başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte YKS, TYT, AYT ve YDT geç başvuruların başlayacağı tarih...
- 2
YKS BAŞVURULARI SONA ERDİ!
YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat Pazartesi günü sona erdi.
- 3
2024 YKS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS geç başvuru işlemleri 5-7 Mart tarihleri arasında alınacak.
-
- 4
2024 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuru ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL'dir.
- 5
YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.
- 6
2024 YKS SINAV TARİHLERİ
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024
-