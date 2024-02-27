YKS başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturumdan oluşmaktadır. Peki, YKS geç başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte YKS, TYT, AYT ve YDT geç başvuruların başlayacağı tarih...