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        Haberler Gündem Eğitim 2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

        2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:59
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        2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden

        T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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