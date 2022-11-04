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2024 ve 2028 Olimpiyatları hangi ülkede yapılacak?

Her dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat oyunları en son 2020 yılında yapılmıştı. 2024 ve 2028 yıllarında Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

Giriş: 04.11.2022 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
2024 ve 2028 Olimpiyatları hangi ülkede yapılacak?

Her dört senede bir düzenlenen Olimpiyatlar, bir ülkenin ev sahipliği ile gerçekleşiyor. En son Olimpiyat oyunları 2020 yılında Tokyo'da yapıldı. Peki, 2024 ve 2028 Olimpiyatları hangi ülkede yapılacak? İşte, detaylar...

2024 VE 2028 OLİMPİYATLARI HANGİ ÜLKEDE YAPILACAK?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), gelecek Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ülkeleri seçti. Buna göre; 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris, 2028 yılında ABD Los Angeles, Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

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