2024 transfer sezonu başladı mı? Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

2024 yaz transfer dönemi tarihleri belli oldu. Tarihin belli olmasıyla kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen zaman dilimi arasında takımlarını güçlendirerek eksik bölgelerine takviye yapabilecek. Peki, transfer sezonu başladı mı? Süper Lig transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte, birinci ve ikinci transfer dönemi tarihleri...