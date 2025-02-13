2024'te cari açık 10 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi. Aralıkta son 8 ayın en yüksek aylık cari açığı verilirken 12 aylık cari açık da 9 milyar 973 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'de yıllara göre cari denge:

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Yıl Cari denge (milyar $) 2014 -38 2015 -26.6 2016 -26.7 2017 -40 2018 -20.2 2019 10.8 2020 -31.9 2021 -7.2 2022 -48.8 2023 -39.9 2024 -10

2024'te ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı de 56.3 milyar doları buldu. Aynı

dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 72 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 15.8 milyar dolar açık verdi.

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ARALIKTA ALTIN VE ENERJİ HARİÇ FAZLA VERİLDİ

Aralık ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 466 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, aralıkta 6 milyar 243 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 148 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 459 milyon dolar ve 2 milyar 142 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 668 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 113 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 1 milyar 138 milyon dolar olarak

kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 972 milyon

dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 834 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 234 milyon dolar

gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 255 milyon dolar net gayrimenkul

alımı yaptığı görüldü.