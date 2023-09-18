A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 2. maçında bu kez Bulgaristan ile kozlarını paylaştı ve grubundaki 2. galibiyetini de elde etti.. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...