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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

        2024 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

        MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), ABD'nin New York şehrinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken 7 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:27
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        Taylor Swift yine zirvede
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        Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), ABD'nin New York şehrinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

        Katy Pery
        Katy Pery

        MTV'nin internet sitesine göre, ödül töreninde Eminem, Sabrina Carpenter ve Katy Pery gibi pek çok sanatçı sahne aldı.

        Sabrina Carpenter
        Sabrina Carpenter

        Megan Thee Stallion'ın sunduğu ödül töreninde açılış performansını sergileyen Eminem, Houdini şarkısıyla En İyi Hip-hop ve En İyi Görsel Efektler ödülünü aldı.

        12 dalda aday gösterilen Swift, beşinci kez kazandığı Yılın Klibi kategorisi de dahil olmak üzere 7 ödülle evine döndü.

        Swift, şu ana kadar toplam 30 VMA ödülü kazanarak, 26 ödülü bulunan Beyonce'nin "En Çok VMA Ödüllü Solo Şarkıcı" ünvanını devraldı.

        Taylor Swift
        Taylor Swift

        Şarkıcı Post Malone'un Swift ile düet yaptığı Fortnight isimli şarkı Yazın Şarkısı ödülünü alırken, şarkının klibi de Yılın Klibi ödülüne layık görüldü.

        Amerikalı sanatçı Katy Pery de Roar adlı şarkısını seslendirdiği performansıyla VMA Tarihinin En İkonik Performansı ödülünü kazandı.

        Katy Perry
        Katy Perry

        Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde En iyi K-Pop ödülü solo şarkıcı Lisa'ya verilirken, Seventeen Yılın Grubu"seçildi.

        Lisa
        Lisa

        Birkaç türün kombinasyonu olan ve Afrika ezgileri içeren anlamındaki En İyi Afrobeat ödülü, Water şarkısıyla Tyla'ya verildi.

        Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:

        "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı": Chappell Roan

        "Yılın Sanatçısı": Taylor Swift

        "Yılın Şarkısı": Sabrina Carpenter - "Espresso"

        "En İyi Koreografi": Dua Lipa- "Houdini"

        "En İyi Sanat Yönetmeni": Megan Thee Stallion - "BOA"

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        "En İyi Düzenleme": Taylor Swift ve Post Malone - "Fortnight"

        "En İyi R&B": SZA - "Snooze"

        "En iyi Alternatif Müzik": Benson Boone - "Beatiful Things"

        "En iyi Rock Müzik": Lenny Kravitz - "Human"

        "En İyi Latince Şarkı": Anitta - "Mil Veces"

        "Yılın Performansı": LE SSERAFİM - "Easy"​​​​​​​

        Katy Perry
        Katy Perry
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        #2024 MTV Video Müzik Ödülleri
        #Taylor Swift
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