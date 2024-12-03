2024 Moda Ödülleri'ne Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky damgası
ASAP Rocky'nin 'Kültürel Yenilikçi' ödülünü aldığı 2024 Moda Ödülleri'nde Rihanna, kıyafet seçimiyle rol çaldı
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Yıl boyunca moda endüstrisine katkıda bulunan hem isimlerin ödüllendirildiği İngiltere menşeili Moda Ödülleri, dün akşam Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlendi.
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Gecenin en dikkat çekici ismi, sevgilisi ASAP Rocky ile kırmızı halı pozu veren Rihanna oldu.
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2024 Moda Ödülleri'nde Rihanna mavi kabarık paltosu ve devasa şapkasıyla tüm bakışları üzerinde topladı.
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36 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcının aynı yaştaki sevgilisi ASAP Rocky, törende 'Kültürel Yenilikçi' ödülünün sahibi oldı.
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Ünlü rapçi, Paris Moda Haftası'nda 'A$AP Rocky: AMERİKAN SABOTAJI' adında özel bir defile düzenlemişti.
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Moda dünyasındaki bu dikkat çekici çıkışının ardından Rocky'nin moda alanında ödüllendirilmesi, iki çocuğunun annesi Rihanna'yı gururlandırdı.
2024 Moda Ödülleri'ne katılan diğer ünlü isimler şöyle:
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Rita Ora
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Alessandra Ambrosio
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Joan Smalls
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Ellie Goulding
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Amy Jackson