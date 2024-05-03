2024 MEB takvimi ile okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Okulların kapanacağı tarih ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Karnelerini almak için gün sayan öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2023-2024 MEB takvimi ile yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. İşte, okulların kapanacağı gün ile yaz tatili tarihi hakkında bilgiler...