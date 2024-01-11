Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS), başvuruları devam ediyor. Konuyla ilgili araştırılan: "2024 MEB-EKYS başvuruları ne zaman bitecek? MEB-EKYS sınavı ne zaman, ücreti ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.