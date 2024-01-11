2024 MEB-EKYS başvuruları ne zaman bitecek? MEB-EKYS sınavı ne zaman, ücreti ne?
ÖSYM'nin sınav takvimi ile 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınav tarihi belli oldu. Konuyla ilgili araştırılan: "2024 MEB-EKYS başvuruları ne zaman bitecek? MEB-EKYS sınavı ne zaman, ücreti ne?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS), başvuruları devam ediyor. Konuyla ilgili araştırılan: "2024 MEB-EKYS başvuruları ne zaman bitecek? MEB-EKYS sınavı ne zaman, ücreti ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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2024 MEB-EKYS SINAV BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 MEB-EKYS sınav başvuruları 11 Ocak’ta sona erecek.
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2024 MEB-EKYS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınav, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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2024 MEB-EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adaylar 4-12 Ocak 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına 590,00 TL sınav ücreti yatıracaktır.
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2024 MEB-EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MEB-EKYS sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.
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2024 MEB-EKYS SINAVINA KATILIM ŞARTLARI NELER?
Sınava, aşağıdaki şartları taşıyan öğretmenler başvurabilir:
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