2024 LGS sürecinde tercih sonuçlarının bitiş tarihi açıklandı. 28 Haziran'da gerçekleşen LGS tercih süreci başlangıcının ardından öğrenciler ve veliler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB'in yaptığı açıklamaya göre tercih tarihi belli oldu. İşte merak edilenler...