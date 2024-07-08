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        Haberler Bilgi Gündem 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS Lise tercih ve yerleştirme takvimi

        2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS Lise tercih ve yerleştirme takvimi

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi sınavı tercih sonuçları için geri sayım başladı. 28 Haziran'da başlayan LGS tercih sürecinin ne zaman biteceği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:50
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        • 1

          2024 LGS sürecinde tercih sonuçlarının bitiş tarihi açıklandı. 28 Haziran'da gerçekleşen LGS tercih süreci başlangıcının ardından öğrenciler ve veliler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB'in yaptığı açıklamaya göre tercih tarihi belli oldu. İşte merak edilenler...

        • 2

          LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Böylelikle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.

          Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

        • 3

          LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

          28 Haziran- 16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
          Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

          28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

          22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
          İlan Edilmesi

          22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
          Alınması

          29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

        • 4

          29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
          Alınması

          05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

          06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
          Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

          16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
          Yerleştirmelerinin Tamamlanması

          19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

          26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
          Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

          09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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