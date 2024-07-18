Kamu personeli olma hayali kuran lise mezunları için iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru süreci bugün başladı. Adaylar, 12 gün boyunca başvurularını yapabilecekler. Peki, lise mezunları KPSS Ortaöğretim başvurusunu nasıl gerçekleştirebilir? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar!