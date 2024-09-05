1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül günü gerçekleştirdi. Memur olmak isteyen adaylar, 130 dakikalık testte hayallerine ulaşmak için birbiriyle yarıştı. Şimdi ise gözler ÖSYM'ye döndü. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...