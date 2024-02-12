BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 13 Şubat 2024-1 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ile eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

İOKBS BURSU NE KADAR?

2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.