2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başlıyor. Bu yıl 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek bursluluk sınavı öncesinde İOKBS başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri düzeyinde uygulanan bursluluk sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları...
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İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi ve şartları öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İOKBS bursluluk sınavında, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru ve 100 dakika süre tanınırken, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ise 100 soruya 120 dakika süre verilmektedir. Peki, "2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvurularının başlayacağı tarih...
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2024 İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Okullarda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ve hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrenciler İOKBS başvurularını 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapacak.
Sınav giriş belgelerini ise sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alabilecek.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
2024 yılı bursluluk sınavı ise 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.
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İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI
2022 yılında İOKBS için başvuru şartları şöyleydi:
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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MEB'DEN BU SENE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.
Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.
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BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 13 Şubat 2024-1 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ile eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
İOKBS BURSU NE KADAR?
2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
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İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.