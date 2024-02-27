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        Haberler Yaşam 2024 Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kadınlar Günü anlamı ve önemi

        Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kadınlar Günü anlamı ve önemi

        Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta dünya genelinde kutlanan ve kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlama fırsatı sunan önemli bir gündür. Kadınlar Günü, kadınların tarih boyunca elde ettiği kazanımları hatırlatmanın yanı sıra, gelecekte daha adil bir dünya için mücadele etme çağrısında bulunuyor. İşte dünya Kadınlar Gününe dair detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:11
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        • 1

          Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta küresel çapta kutlanan ve kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını vurgulayan önemli bir gündür. Kadınlar Günü'nün yaklaşmasıyla 2024 yılında 8 Mart'ın hangi güne denk geldiği ve bu önemli günün tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, Dünya Kadınlar Günü'nün önemi ve detayları!

        • 2

          DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

          2024 Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart Cuma günü kutlanacak. Bu özel gün, kadınların başarılarını kutlamak, kadın haklarına dikkat çekmek ve cinsiyet eşitliği için mücadele etmek amacıyla düzenlenir.

        • 3

          DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

          Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları, eşitlik ve kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamak için dünya genelinde her yıl kutlanıyor. Bu gün, kadınların toplumdaki rollerini ve katkılarını vurgulamak, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti önlemek için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenir.

        • 4

          DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHİ

          Dünya Kadınlar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına dayanır. 1908'de, New York'ta, tekstil işçisi kadınlar daha iyi çalışma koşulları ve oy hakkı talepleriyle bir grev düzenlediler. Bu grev, 15,000'den fazla kadının katılımıyla gerçekleşti. Daha sonra, 1909'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Kadınlar Günü kutlandı.

        • 5

          Dünya Kadınlar Günü'nün modern versiyonu ise 1910 yılında Almanya'da Clara Zetkin önderliğinde Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda kabul edildi. Clara Zetkin, 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak belirledi ve 1911'de birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de kutlandı.

        • 6

          8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak resmi olarak 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Günümüzde, 8 Mart, kadınların başarılarını kutlamanın yanı sıra, kadın haklarına yönelik farkındalığı artırmak ve cinsiyet eşitliği için mücadele etmek için çeşitli etkinlikler, panel tartışmaları ve kampanyalarla kutlanır.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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