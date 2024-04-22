2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ikinci gününde zafer Max Kanter'in!

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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 2. etabını, Astana Kazakistan takımının Alman sporcusu Max Kanter kazandı.

Kemer ile Kaş arasındaki 190,6 kilometrelik parkurda düzenlenen 2. etaba 171 sporcu katıldı. 128 ile 133'üncü kilometreler arasında 2. kategori bir tırmanış ve akabinde zorlu iniş bölümlerinin bulunduğu TUR 2024'ün en uzun etabını, 4 saat 43 dakika 16 saniyede bitiren Kanter birinci oldu.

Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig, 3'üncülüğü ise Dsm-Firmenich PostNL'den Tobias Andresen elde etti.

Toplu finişle tamamlanan etapların iddialı isimlerinden Mark Cavendish (Astana Kazakistan) ve Fabio Jakobsen (Dsm-Firmenich PostNL) zorlandıkları etapta liderin 9 dakika 18 saniye arkasında yer aldı. REKLAM Etabı 2. sırada bitiren Uhlig, 7 saat 39 dakika 24 saniyelik süresiyle genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu ele geçirdi. Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanında ilk sıraya yerleşti. Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut da tırmanış kapılarında 6 puan toplayarak "kırmızı mayo"yu giydi. Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise Türkiye güzellikleri klasmanın zirvesinde yer almayı sürdürdü.

JAKOBSEN'İN HEYECANI Mayo sahiplerine etap öncesi sahip oldukları mayolar giydirildi. Bunların arasında en heyecanlı sporcu hiç şüphesiz Antalya-Antalya etabını kazanarak Turkuaz mayoyu Kemer-Kaş-Kalkan etabında giymeye hak kazanan Fabio Jakobsen'di. Defalarca Türkiye Tur'una katılmasına rağmen bir türlü Turkuaz mayoyu giyemeyen Hollandalı sporcu, "Bugün benim günüm "diyerek duygularını ortaya koydu. Etaba sadece TDT Unibet takımından Davide Bomboi iştirak etmedi. Diğer mayoları ise şu sporcular giydi: Sasha Weemaes (Yeşil), Michal Pomorski (Kırmızı) Vinzent Dorn (Beyaz) REKLAM İLK KAÇIŞ Peloton uzun süre toplu gitmeyi tercih etti. Bike Aid takımından Antonie Berlin önce kaçtı. Sonra yanına gelmeye çalışan beş sporcu ile devam ettiyse de pelotona yakalandılar. Daha sonra aralarında David Lozano (Novo Nordisk), Samet Bulut (Beykoz), Jonathan Rottmann (Rembe), Jakub Kaczmarek (Mazowsze), Gianni Marchand (Tarteletto) 1 dakika 30 saniye fark yaparak arayı açtı. 42. kilometrede fark 2 dakika 15 saniyeye, daha sonra da 3 dakika 35 saniyeye kadar çıktı.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI Etabın 46,5'inci kilometresinde tırmanış prim kapısı geçildi. Üçüncü kategoriden puan veren tırmanış prim sonuçları şu şekilde gerçekleşti; 1- Vinzent Dorn (Bike Aid) 2- Jakub Kaczmarek (Mazowsze) 3- Samet Bulut (Beykoz) FARK ÖNCE AÇILDI, SONRA KAPANDI Altılı grup hem tempo yapıp prim kapılarında etkili olurken zaman farkı da git gellerle enteresan sonuçlara sahne oldu. Önce Gianni Marchand geride kaldı. Zaman farkı 5 dakika çıktı. Marchand grubu yakaladı, Altı bisikletçi pelotonun önünde kaçmaya devam etti. Fark 2 dakika 50 saniyeye düştü. Sonra tekrar yükseldi. REKLAM SPRİNT PRİM SONUÇLARI 73,4'üncü kilometre geçilirken sprint prim kapısı geride kaldı. Alınan sonuçlar şöyle: 1- Davide Lozano 2- Giannni Marchand 3- Vinzent Dorn Vincent Dorn, hem Türkiye Güzellikleri Mayosu için yerini sağlamlaştırmaya çalışırken bir yandan da, tırmanış mayosunu kazanma adına büyük bir adım attı. Prim kapısına gelene kadar geçen iki saatin sonunda bisikletçilerin ortalama hızı saatte 39,4 kilometre olarak verildi.

SEN ÇOK YAŞA SAMET Etabın başından bu yana mükemmel bir yarış çıkaran Beykoz Belediye Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut, gerek altılı grubun içinde gösterdiği performans ve prim kapılarındaki başarısı ile gerçekten etabın yüz akı sporcumuz oldu. Samet Bulut İkinci kategoriden puan veren 118,2’nci kilometredeki tırmanış prim kapısını birinci olarak geçti ve Kırmızı mayoyu taşıma adına büyük bir adım attı. İkinciliği Bike- Aid takımından Vinzent Dorn, üçüncülüğü Novo Nordisk takımından David Lozano, dördüncülüğü ise Tarteletto takımından Gianni Marchand elde etti. REKLAM

SON 25 KİLOMETREDE HIZ ARTTI Yavaş yavaş finişe yaklaşıldığı sırada peloton hız limitini de artırdı. Kaş kavşağı dönüldükten sonra önde hareketlenmeler başladı. Bisikletçiler Kalkan'a gelirken dünyanın eşsiz ve ender görülen turkuaz, mavi ve yeşilin birleştiği yerden süzüldüler. Manzaraya doyum olmadı desek yeridir. Bazı bisikletçileri pelotondan geri kaldığı görüldü. TOPLU FİNİŞ GERÇEKLEŞTİ Peloton finişe toplu geldi. Son 400 metreye kadar kopma olmadı. Yarışın son bölümünde atak yapan Max Kanter etabı birinci tamamladı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU 1. Astana'dan Max Kanter’e madalyasını Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, 2. Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig’e madalyasını Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, 3. DSM-firmenich'ten Tobias Lund Andresen’e madalyasını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan takdim etti. Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu Alpecin-Deceuninck takımından Henri Uhlig elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi. Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Eyüp Özdemir giydirdi. REKLAM Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Beykoz Belediyesi Takımı’ndan Samet Bulut kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti. Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı giydirdi. YARINKİ ETAP FETHİYE-MARMARİS 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'una yarın 156 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı ile devam edilecek.

2. GÜNDEN NOTLAR: TOUR OF TÜRKİYE’nin Kemer – Kaş (Kalkan) etabı; TUR'un mayolarını taşıyan Fabio Jakobsen (Turkuaz), Sacha Weemaes (Yeşil), Michal Pomorski (Kırmızı) ve Vinzent Dorn (Beyaz) gibi isimlerle başladı, Astana takımından Max Kanter’in zaferi ile son buldu. 14 ülkeden 25 takım, 171 bisikletçi yaklaşık 2.000 kişilik dev organizasyonla Kemer’den start aldı.

START VERİLDİ VE YARIŞ BAŞLADI Merakla beklenen ve TUR’un en uzun etabı olan Kemer – Kaş (Kalkan) startını Antalya Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem Öztürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Ağaoğlu, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz birlikte verdiler. REKLAM MA BİNYAN ARKADAŞININ KASKI İLE YARIŞTI Dün grup sprintinde kayan Çinli bisikletçi Ma Binyan, bu sabah bandajlarla starta geldi. Ancak Çin ulusal şampiyonu olarak belirgin bir forma olmadığı için takım arkadaşı Teng Deng'in adını taşıyan bir kaskla mücadele etti. Sağlık sorunu yaşayan bir başka sporcu Jakub Kaczmarek ise sakatlığına rağmen ön gruba tekrar dahil olmayı başardı.

DAĞ BİSİKLETİNDEN YOL BİSİKLETİNE 69. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ilginç notlara da ev sahipliği yapıyor. Freiburg'tan gelen 25 yaşındaki BikeAid takımının sporcusu Vinzent Dorn, Alman’nın en iyi genç dağ bisikleti sporculardan biri. Ancak genç sporcu geçen sene yol bisikletine geçiş yaptı ve TUR’da sahne alıyor. SÜPERSTAR VİOLA: TÜRKİYE’DE OLMAYI SEVİYORUM Artistik bisiklet şovuyla TUR’a renk katan, Artistik Bisiklet Dünya Şampiyonu Alman sporcu Viola Brand şovları ile büyülemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için gün saydığını ve katılmaktan duyduğu mutluluğu anlatan Brand, “Türkiye’yi ve Türk insanını seviyorum. Bu TUR’da olmak benim için vazgeçilmez bir şey. Bu coğrafyanın verdiği huzur çok farklı” dedi.. 23 NİSAN COŞKUSU 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Fethiye-Marmaris etabına denk gelmesi sebebiyle birçok etkinlik düzenlendi. Tur'un sponsorlarından MOSSO, yarışında 59. yılı olması dolayısıyla kura ile belirlenen 59 bisikleti yarın Marmaris etabında 9-12 yaş grubu çocuklara armağan edecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da Tur'un daha renkli geçmesi için gerek bayram kutlamaları gerekse çocukların yapacakları etkinliklerle coşkuya ortak olacaklar.