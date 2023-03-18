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YKS SON BAŞVURU tarihi 2023 | YKS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuruları sona eriyor! YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

YKS başvuruları 8 Mart tarihi itibarıyla başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasının ardından son başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanırken, başvuru ücreti, başvuru detayları ve üniversite sınavı YKS tarihleri açıklık kazanmış oldu. YKS bilindiği gibi TYT, AYT, YDT olmak üzere üç farklı oturumdan oluşmaktadır. İşte YKS başvuru ekranı ve son başvuru tarihleri...

Giriş: 18.03.2023 - 21:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • YKS başvuru süreci devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan üniversite adayları, YKS son başvuru tarihini kaçırmak istemiyor. YKS başvuru kılavuzunun yayınlamasının ardından, başvuru detayları belli oldu. YKS başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden yapılmaktadır. Peki, "YKS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri...

  • YKS SON BAŞVURU TARİHİ: YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

  • YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ

    2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylardan sadece TYT'ye girecek olanlar 115 Lira ödeyebilirler.

    TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise her bir sınav için 115 TL ödeyecek buna göre toplamda 345 Lira yatıracaklar.

    YKS 2023 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

  • YKS 2023 NE ZAMAN?

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi - 17 Haziran Cumartesi saat 10:15'de

    Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi - 18 Haziran Pazar saat 10:15'de

    Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi - 18 Haziran Pazar saat 15:45'de uygulanacak.

  • YKS ÜCRETİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR? 

    Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

  • Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Mart 2023 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 24 Mart 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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