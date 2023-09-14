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        Haberler Dünya 2023 yılı için dünyanın en mutlu 10 ülkesi belirlendi

        2023 yılı için dünyanın en mutlu 10 ülkesi belirlendi

        Gallup anket şirketi tarafından yayınlanan 2023 Dünya Mutluluk Raporu, dünyanın en mutlu ülkelerini belirledi. En mutsuz ülke Liberya olarak belirlenirken, Türkiye listede 98. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:46
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        • 1

          10. YENİ ZELANDA

          Yeni Zelanda, rapora göre, dünyanın en mutlu onuncu ülkesi oldu ve 7 bin 123 puan aldı. Ülke, üst üste ikinci kez onuncu sırada yer aldı.

        • 2

          9. LÜKSEMBURG

          2023 yılında dünyanın en mutlu dokuzuncu ülkesi, 7 bin 228 puan ile Lüksemburg oldu. Küçük Avrupa ülkesi 2022'de altıncı sıraya kadar yükseldi ve bu yıl üç sıra geriledi.

        • 3

          8. İSVİÇRE

          İsviçre, rapora göre; 7 bin 240 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Ancak ülke 2022 yılında dördüncü sırada yer almıştı.

        • 4

          7. NORVEÇ

          2023 yılında dünyanın en mutlu yedinci ülkesi ise 7 bin 315 puanla Norveç oldu. Geçen sene sekizinci sırada olan ülke, bu yıl ilerleme kaydetti.

        • 5

          6. İSVEÇ

          İsveç, 7 bin 395 puan ile dünyanın altıncı mutlu ülkesidir. İskandinav ülkesi 2022'de yedinci sırada yer aldıktan sonra bir sıra daha yükseldi.

        • 6

          5. HOLLANDA

          Dünyanın en mutlu beşinci ülkesi ise 7 bin 403 puanla Hollanda oldu. 2023 ile beraber, ülke iki kez beşinci sırada yer aldı.

        • 7

          4. İSRAİL

          İsrail 7 bin 473 puanla dünyanın dördüncü mutlu ülkesi oldu. Ülke, Dünya Mutluluk Raporu'nun 2022 baskısından bu yana dokuzuncu sıradan dördüncü sıraya yükseldi.

        • 8

          2. DANİMARKA

          Danimarka, 7 bin 586 puanla dünyanın en mutlu ikinci ülkesi. Danimarka, üst üste dördüncü kez dünyanın en mutlu ikinci ülkesi oldu.

        • 9

          3. İZLANDA

          Dünyanın en mutlu üçüncü ülkesi 7 bin 530 puan ile İzlanda oldu. 2023, İzlanda'nın üst üste ikinci kez, üçüncü sıraya yerleştiği bir yıl oldu.

        • 10

          1. FİNLANDİYA

          2023 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi. Böylece, Finlandiya'nın üst üste altı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

          Kaynak: Science Focus, Dünya Mutluluk Raporu 2023

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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