2023 yılı için dünyanın en mutlu 10 ülkesi belirlendi
Gallup anket şirketi tarafından yayınlanan 2023 Dünya Mutluluk Raporu, dünyanın en mutlu ülkelerini belirledi. En mutsuz ülke Liberya olarak belirlenirken, Türkiye listede 98. sırada yer aldı.
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10. YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, rapora göre, dünyanın en mutlu onuncu ülkesi oldu ve 7 bin 123 puan aldı. Ülke, üst üste ikinci kez onuncu sırada yer aldı.
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9. LÜKSEMBURG
2023 yılında dünyanın en mutlu dokuzuncu ülkesi, 7 bin 228 puan ile Lüksemburg oldu. Küçük Avrupa ülkesi 2022'de altıncı sıraya kadar yükseldi ve bu yıl üç sıra geriledi.
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8. İSVİÇRE
İsviçre, rapora göre; 7 bin 240 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Ancak ülke 2022 yılında dördüncü sırada yer almıştı.
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7. NORVEÇ
2023 yılında dünyanın en mutlu yedinci ülkesi ise 7 bin 315 puanla Norveç oldu. Geçen sene sekizinci sırada olan ülke, bu yıl ilerleme kaydetti.
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6. İSVEÇ
İsveç, 7 bin 395 puan ile dünyanın altıncı mutlu ülkesidir. İskandinav ülkesi 2022'de yedinci sırada yer aldıktan sonra bir sıra daha yükseldi.
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5. HOLLANDA
Dünyanın en mutlu beşinci ülkesi ise 7 bin 403 puanla Hollanda oldu. 2023 ile beraber, ülke iki kez beşinci sırada yer aldı.
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4. İSRAİL
İsrail 7 bin 473 puanla dünyanın dördüncü mutlu ülkesi oldu. Ülke, Dünya Mutluluk Raporu'nun 2022 baskısından bu yana dokuzuncu sıradan dördüncü sıraya yükseldi.
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2. DANİMARKA
Danimarka, 7 bin 586 puanla dünyanın en mutlu ikinci ülkesi. Danimarka, üst üste dördüncü kez dünyanın en mutlu ikinci ülkesi oldu.
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3. İZLANDA
Dünyanın en mutlu üçüncü ülkesi 7 bin 530 puan ile İzlanda oldu. 2023, İzlanda'nın üst üste ikinci kez, üçüncü sıraya yerleştiği bir yıl oldu.
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1. FİNLANDİYA
2023 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi. Böylece, Finlandiya'nın üst üste altı kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.
Kaynak: Science Focus, Dünya Mutluluk Raporu 2023