VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK, ÖDEME NASIL OLACAK?
Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi:
"Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.
Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."