2023 stajyer maaşında yeni gelişmeler! Stajyer maaşı bu sene ne kadar olacak, ne zaman belli olacak, belli oldu mu?

Stajyerlere müjde geldi! 2023 stajyer maaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı!

Asgari ücretin %30 olarak kabul edilen stajyer maaşında yeni açıklamalar yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stajyer maaşı ile ilgili açıklaması…

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