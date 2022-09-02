2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

İslam'da önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, her yıl farklı bir tarihe geliyor. Miladi takvime göre her sene 11 gün gerileyen Ramazan, 2023 yılının Mart ayında başlayacak. Peki, 2023 yılında Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? İşte, 2023 Ramazan Bayramı hakkında detaylı bilgiler...