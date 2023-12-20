Birinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye genelinde yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden oluşacak. Peki, "Ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak, test mi olacak?" İşte ortak sınavlara ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...