2023 İOKBS sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, bursluluk sınavı tarihi ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. işte 2023 İOKBS sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih ve bursluluk sınavı tarihi...
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Bursluluk sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösterecek 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, bursluluk sınavı giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlı tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 İOKBS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?" İşte 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihleri ve sınav giriş belgesinin erişime sunulacağı tarih...
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İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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BURSLULUK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇILANACAK?
İOKBS 2023 kılavuzuna göre bursluluk sınav yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.
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BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.
2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?
2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.
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2023 İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerine ödenen İOKBS burs ücreti illere göre farklılık gösteriyor.
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İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI
İOKBS bursu sorgulama işlemleri e-Okul VBS sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.