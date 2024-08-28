2023 Gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri belli oldu!

Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.