2023 BİLSEM sınavına giriş hakkı kazananları merak eden öğrenciler, konu ile ilgili araştırmalara başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimine göre BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler gün itibariyle belli olacak. İşte, mülakat sonuçlarına ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...