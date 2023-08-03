2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM sınav takvimi...
15 Mayıs 2023 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavı (BİLSEM) mülakatlarına giren öğrenciler, artık sonuçlarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre açıklanacak olan BİLSEM sınavı hakkı kazanacak olan öğrenciler bugün belli olacak. Konu ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde derledik...
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2023 BİLSEM sınavına giriş hakkı kazananları merak eden öğrenciler, konu ile ilgili araştırmalara başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimine göre BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler gün itibariyle belli olacak. İşte, mülakat sonuçlarına ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...
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BİLSEM 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması devam ederken, veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edileceği BİLSEM sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.
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KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM’ kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.
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BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?
Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.