Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM sınav takvimi! BİLSEM sınavına kayıt hakkı kazanan öğrenciler ne zaman açıklanacak?

        2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM sınav takvimi...

        15 Mayıs 2023 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavı (BİLSEM) mülakatlarına giren öğrenciler, artık sonuçlarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre açıklanacak olan BİLSEM sınavı hakkı kazanacak olan öğrenciler bugün belli olacak. Konu ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2023 BİLSEM sınavına giriş hakkı kazananları merak eden öğrenciler, konu ile ilgili araştırmalara başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takvimine göre BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler gün itibariyle belli olacak. İşte, mülakat sonuçlarına ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

        • 2

          BİLSEM 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması devam ederken, veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edileceği BİLSEM sonuçları 4 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.

        • 3

          KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

          BİLSEM’ kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

        • 4

          BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?

          Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Habertürk Anasayfa