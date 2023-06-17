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Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı, bu pazar mı? 2023 Babalar Günü hediye önerileri

2023 Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü tarihi araştırılmaya başlandı. Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü ilk olarak Amerika'da kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de ilk olarak 1980'li yıllarda kutlanmaya başlayan Babalar Günü, dünyada farklı tarihlerde kutlanmaktadır. İşte 2023 Babalar Günü tarihi ve Babalar Günü'ne özel hediye önerileri...

Giriş: 17.06.2023 - 01:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Haziran ayı ile birlikte Babalar Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler, Babalar Günü'ne özel hediyeleri araştırmaya başladı. Ülkemizde her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, dünyada farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Peki, "2023 Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı?" İşte 2023 Babalar Günü tarihi...

  • BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BU PAZAR MI?

    Her sene haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanacak.

  • BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

  • Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

     

  • BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

    En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

    Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

    Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

  • Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

    Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

    Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

  • Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

    Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

    Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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