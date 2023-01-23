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2023 Aile Destek Programı ödeme tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi, başvuru şartları neler?

Aile Destek Programı ödemeleri: Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldi mi?

Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemini meşgul ediyor. Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca 850 TL-1250 TL aralığında değişen miktarlarda her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin ne kadar olduğu, zam gelip gelmediği gibi merak edilen soruların yanıtını sizler için bir araya getirdik. İşte Aile Destek ödemeleri başvuru ve ödeme tarihleri...

Giriş: 23.01.2023 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ve ikametgâh adresinin bağlı olduğu Dayanışma Vakfı üzerinden alınmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi Ocak ayı ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, "Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi, başvuru şartları neler, ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...

  • AİLE DESTEK PAKETİ OCAK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

    Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

    29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

    Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

    Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

  • OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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