2023-2024 İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru tarihleri gündemi megşul etmeye başladı. İBB destekli "Genç Üniversiteli" eğitim desteği bu yıl da devam edecek. Yaklaşık 1 ay süren başvuru işlemleri 'https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/' adresi üzerinden yapılabilmektedir. İstanbullu olup başka şehirde üniversite kazanan öğrenciler İBB bursuna başvuru yapabilecek. İşte 2023-2024 İBB burs şartları ve başvuru tarihleri...
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İBB burs başvuruları 26 Eylül itibariyle başladı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin başvuru yapabileceği İBB bursuna ilişkin kritik açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den geldi. Peki, "2023-2024 İBB burs başvuruları başladı mı, şartları nelerdir? İBB burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar?" İşte İBB bursu başvuru ekranı...
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İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?
İBB'nin 'Genç Üniversiteli Desteği' projesinde öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6000 TL'lik eğitim desteği için başvurular başladı. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim tarihine kadar İBB'nin "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Genç Üniversiteli Desteği"
projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 6000 TL'lik eğitim yardımında bulunuyor.
Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.
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"İSTANBUL SENİN" ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK
Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB'nin "İstanbul Senin"
uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de "İstanbul Senin" mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül'de başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak.
"Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye destek sağlandı.
2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 51 bin 992 öğrenciye destek verildi.
2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ise 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz eğitim yardımı sağlandı.
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İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Genç Üniversiteli Başvuru Genel Şartları
* T.C. vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
* Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
* Ön lisans - Lisans Öğrencileri için üst yaş sınırı 30
* Yüksek Lisans - Doktora Öğrencileri için üst yaş sınırı 40
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf / Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
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Genç Üniversiteli İstenilen Evraklar
* Sabıka kaydı almadığına dair belge
* Disiplin cezası almadığına dair belge
* Aile Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi
* Öğrenci belgesi
* Transkript belgesi
* Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
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* Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
* Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
* Yurtta veya kirada kaldığına dair belge
* Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge