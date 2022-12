2022'ye damga vuran magazin olayları

'Diva' lakaplı sanatçı da yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Ersoy, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:



Kamuoyunun Dikkatine;



Biraz önce almış olduğum bir haber ile şaşkınlık ve üzüntümü zat-ı alileri sizlerle paylaşmak istedim. Geçtiğimiz Çarşamba günü Büyük Ata’mızı ziyaret edip, çocuk denecek yaşlarımdan bugünlere değin gelen Büyük Ata’ya olan derin sevgi ve engin saygılarımı ifade edebilmek adına huzurlarına gidip ebedi istirahatgahına kendilerini ve de en büyük silah arkadaşlarından birisi olan Merhum İsmet İnönü Paşayı da ziyarete gittim. Her iki rahmetliye de dualarımı ettim saygılarımı sundum. Bu arada ziyaretim öncesi ve esnasında da ne Anıtkabir Komutanlığı ne de komutanlarından herhangi özel şahsi taleplerim olmamıştır.



Kendime ait olan yürüyen sandalyemi kendi aracımla getirtip 9 kişilik ekibimle orada idim. Tekerlekli sandalyeyi kullanan ise kendi ekibimden birisi idi. Binaenaleyh naçizane bendenizin arzu ve talepleri doğrultusunda olmamış oldurmazdım da zaten. Kaldı ki başımdaki şapkam o ziyaretim esnasında ki hava şartlarının fevkalade kötü oluşuna mani olabilecek bir şekilde ve büyüklük de idi örneğin şemsiye tutulması ise, sanırım en büyük komutan Büyük Atatürk'ün zamanın da ifade buyurdukları üzere; “Beyler hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız." dediği gibi Büyük Ata’nın bu sözlerini baz alarak kendilerince gerek yaşıma, gerekse sanatıma bir saygı sunmak adına naçizane bendenize yapmış oldukları bir favördü bu görüntülerdeki hal ve tavırlar sanırım. Bendenizin bu şemsiye ve de şemsiye tutan değerli komutanın varlığından bile haberim yoktu, ben de herkes gibi bu bahsi geçen olay fotoğrafı ancak basın yayınında gördüm.



O nedenle, bu konuların vebali de bendenize ait değildir.



Benim üzüntüm sadece amacı Büyük Atatürk'ün sözleri doğrusunda hareket eden nazik, centilmen ve saygılı komuta düzeyindeki bu kişilerin bazı prosedürler var ise, bunları aşıp ceza almalarından ötürü yaşadıkları bu durumlardır.



Başta sayın komutan ve emri iradelerindeki konuyla ilgili cezalandırılan her kimler ise o kişilere maddi ve manevi her türlü imkanlarımı da seferber edeceğimi kendilerine Bülent Ersoy sözü ile hazır olduğumu bildiririm.



Saygılamla efendim.