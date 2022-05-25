Futbolda gözler Şampiyonlar Ligi finaline çevrilmiş durumda. Mucizevi bir geri dönüşle Manchester City'yi eleyerek adını finale yazdıran Real Madrid ile son 5 yıldaki 3. finaline çıkacak olan Liverpool'u karşı karşıya geleceği zorlu mücadeleye ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacak Real Madrid Liverpool maçı 28 Mayıs Cumartesi akşamı 22.00'de başlayacak ve Exxen ve TV8,5'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr, Benzema.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané