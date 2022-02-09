Yeni yılın başlamasıyla beraber dini aylar ve günler de merak konusu olmaya devam ediyor. İslam alemi için en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı ile ilgili araştırmalar da iyice arttı. Peki 2022'de Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

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REBİÜLEVVEL AYI 2022 NE ZAMAN?



Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.