İslam aleminin merakla beklediği Ramazan Bayramı için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız, büyük bir merakla Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi günlere denk geliyor aramaları yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...