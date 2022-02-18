Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 14. gününde biatlon, körling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.
Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış yarışında, Fransız Justine Braisaz-Bouchet, 40.18'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli sporculardan Tiril Ckhoff ikinciliği, Marte Olsbu Roeiseland üçüncülüğü elde etti.
Erkekler 15 kilometre toplu çıkışta, Norveçli Johannes Thingnes Boe, 38.14.4'lük zamanıyla altın madalyaya uzandı. İsveçli Martin Onsiluoma ikinci, Norveçli Vetle Sjaastad Christiansen üçüncü en iyi zamana imza attı.
Erkekler körling bronz madalya maçında Kanada, son şampiyon ABD'yi 8-5 mağlup etti.
Serbest stil kayak kadınlar halfpipe mücadelesinde, Çinli Ailing Eileen Gu, 95.25 puanla altın madalya kazandı. Kanadalı sporcular Cassie Sharpe ile Rachael Karker, podyumun ikinci ve üçüncü basamaklarına çıktı.
Erkekler serbest stil kayak kros finalinde, İsviçreli sporcular Ryan Regez ve Alex Fiva ilk iki sırayı alırken, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Sergey Ridzik üçüncü oldu.
Sürat pateni erkekler bin metrede, Hollandalı Thomas Krol, 1.07.92'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Kanadalı Laurent Dubreuil ikinci, Norveçli Haavard Holmefjord Lorentzen üçüncü sırayı aldı.
NORVEÇ ZİRVEDE
,Oyunların 14. günü sonunda 15 altın, 8 gümüş, 11 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.
Genel klasmanda 10 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 8 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!