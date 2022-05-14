İtalya'nın 31 yıl aradan sonra bir kez daha ev sahipliği yaptığı Eurovision için geri sayım başladı. İşte yarı finaller sonrası finale kalan 30 ülke ve yarışmanın yayınlanacağı kanal ile ilgili bilgiler...

2022 FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmanın finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Türkiye'de herhangi bir kanaldan canlı yayınlanmayacak olan yarışma, YouTube'dan canlı olarak TSİ 22.00 itibariyle yayınlanacak.

BU YIL KAÇ ÜLKE KATILIM SAĞLAYACAK?

Yarışmaya bu sene 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalden katıldı.

"Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

İşte 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler:

Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

Eurovision 2. Yarı Final sonuçlarına göre Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu.