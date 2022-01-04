TÜİK'in enflasyon rakamlarının ardından enflasyon farkı + yüzde 5 toplu sözleşmeyle memur ve emekliler için zam oranları açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eflasyon farkına ek olacak toplu sözleşme yüzdesinin yüzde beş değil yüzde 7.5 olacağının müjdesini verdi. 2022 Ocak zammının ardından maaş artışlarını öğrenen memur ve emekliler, 2022 Ocak zammının maaşlara ne zaman yansıyacağını araştırıyor. İşte 2022 zamlı emekli ve memur maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler....