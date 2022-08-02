Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
2022 Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile aşure günü tarihi

2022 Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet takviminde aşure günü tarihi

Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman? sorusu Ağustos ayının gelişiyle merak konusu oldu. Muharrem ayının 30 Temmuz günü itibariyle başlamasıyla birlikte Aşure günü de araştırılmaya başlandı. Peki, Aşure Günü hangi güne denk geliyor. Aşure gününde neler yapılmalı? İşte haberimizin detayları...

02.08.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aşure günü tarihi araştırmaları, Ağustos ayının gelişiyle birlikte hız kazandı. Bu yıl 30 Temmuz Cumartesi günü itibariyle başlayan Muharrem ayını ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, aşure gününü ve tarihini tarihini araştırıyor. İşte, 2022 Aşure günü tarihi...

  • AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in 10. gününe denk gelen Aşure Günü, 8 Ağustos Pazartesi 2022 tarihine denk geliyor.

  • AŞURE TARİFİ MALZEMELERİ

    İç malzemesi:

    • 1,5 su bardağı aşurelik buğday
    • 1 su bardağından 1 parmak eksik nohut
    • 1 su bardağından 1 parmak eksik fasulye
    • 1 su bardağı kuru üzüm
    • 13 adet kuru kayısı (gün kurusu)
    • 10 adet kuru incir
    • 1 büyük boy portakal kabuğu ve suyu
    • 3,5 su bardağı toz şeker
    • 20 bardak su (toplam 4 litre)

    Aşure süsleme için:

    • Ceviz içi
    • Fındık içi
    • Nar
  • YAPILIŞI

    Öncelikle aşure malzemelerinde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Eğer aşure yapımına karar verdiyseniz aşure malzemelerinde kullanılacak ürünlerin bazılarının bir gece önceden ıslatılmış olması gerekir. Aşurelik buğdayı, nohudu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatarak aşure yapacağınız gün hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aşure tarifinde bahsettiğimiz 1 su bardağı ölçüsü, klasik olarak evlerde kullanılan 200 ml'lik su bardağına denk gelmektedir.

    • Bir gece önceden ısladığınız aşurelik buğday, fasulye ve nohudu süzün. Aşurelik buğdayı düdüklü tencereye alın.
    • Düdüklüye koyduğunuz aşurelik buğdaya 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdüklü tencerenin düdüğü öttükten sonra 25 dakika daha pişirin ve aşurelik buğdayınız piştikten sonra pişme suyu ile birlikte büyük bir tencereye alın.
    • Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın ve 30 dakika suyun içinde bekletin.
    • Büyük bir tencereye aldığınız aşurelik buğdayınızın altını kısık ateşte açın ve orada pişirmeye devam edin.
    • Boşta kalan düdüklüye bir gece önceden ısladığınız fasulye ve nohudu alın ve üzerine 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdük ötmeye başladıktan sonra 30 dakika daha pişirin ve süre tamamlandığında suyu ile beraber aşurelik buğdayın olduğu tencereye ekleyin.
    • Nohut ve fasulyeniz pişerken portakalınızı sıkın ve kabuklarını ufak halde doğrayarak kabukları da yarım saat boyunca başka bir tencere haşlayın.
    • Daha sonra nohut, fasulye ve buğdayın olduğu tencerenizin içine suda beklettiğiniz üzüm, kayısı ve inciri aynı zamanda portakal suyu ve kaynattığınız portakal kabuklarını da ekleyiniz.
    • Tüm karışımı kısık ateşte 20 dakika arada karıştırarak pişirin.
    • Aşureniz yavaş yavaş koyulaşacak ve kıvam almaya başlayacaktır. Kıvamı koyulaşınca şekeri de ekleyip arada karıştırarak 20 dakika daha pişirin.
    • O sırada şeker de eriyecektir ve aşureniz pişmiş olacaktır.
    • Hazır olan aşurenizi servis tabaklarına alın ve üzeri hafif kabuk bağlayıp soğuduğunda kırık fındık, ceviz parçaları ve nar ile aşurenizi süsleyerek servis edebilirsiniz. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.