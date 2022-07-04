Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonuna ilişkin beklenen açıklamayı yaptı ve Süper Lig fikstür çekimi ile ilgili bilgileri futbolseverlerle paylaştı...

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak.

Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.