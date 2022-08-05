Futbolda yeni sezon öncesi liglerin hangi kanallarda yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu sene de her sene olduğu gibi milyarca insanı ekrana kitleyecek olan Premier Lig'i beIN Sports yayınlayacak. UEFA Avrupa maçları ise EXXEN TV ekranlarında olacak. İşte ayrıntılar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ (EXXEN)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup aşaması 6-7 Eylül'de başlayacak ve 1-2 Kasım'da sona erecek. Final ise 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi maçları Exxen'de yayınlanacak.
AVRUPA LİGİ (EXXEN)
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk grup maçları 8 Eylül'de oynanacak, son grup maçı ise 3 Kasım'da yapılacak. Final karşılaşması 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Maçlar Exxen'de yayınlanacak.
KONFERANS LİGİ (EXXEN)
Tarihinde ikinci kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nin grup aşaması 8 Ekim'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Final mücadelesi 7 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleler Exxen'de yayınlanacak.
İNGİLTERE PREMIER LİGİ (BEIN SPORTS)
Dünyanın en çok takip edilen ligi İngiltere Premier Lig 6 Ağustos'ta başlayacak ve 28 Mayıs'ta sona erecek. Premier Lig maçları Bein Sports ekranlarında gösterilecek.
ALMANYA BUNDESLIGA ( BEIN SPORTS)
Son yıllara Bayern Münih'in ambargo koyduğu Almanya Bundesliga 5 Ağustos'ta başlayıp 27 Mayıs 2023'te bitecek. Karşılaşmalar Bein Sports'ta yayınlanacak.
FRANSA LİGUE 1 (BEIN SPORTS)
Paris Saint-Germain'in hegemonya kurduğu Fransa Ligue 1 6 Ağustos'ta başlayıp 4 Haziran 2023'te sona erecek. Karşılaşmalar Bein Sports'ta yayınlanacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG (BEIN SPORTS)
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ezeli rekabetine sahne olan Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Karşılaşmalar Bein Sports'ta yayınlanacak.
İTALYA SERİE A (S SPORT)
Avrupa'nın büyük liglerinden İtalya Serie A 13 Ağustos'ta başlayacak ve 4 Haziran 2023'te sona erecek. Maçlar S Sport'ta yayınlanacak.
İSPANYA A LİGA (S SPORT)
İspanya La Liga ise 12 Ağustos'ta başlayacak ve 4 Haziran 2023'te sona erecek. Karşılaşmalar S Sport ekranlarından yayınlanacak.
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