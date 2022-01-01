2021’de internette gösterime giren en iyi 10 film

10. DÜNYADAN HABERLER

(News of the World)



1870’de Amerikan İç Savaşı sonrasında, Texas’tayız… Eski Konfederasyon askeri Yüzbaşı Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) gazete haberleri okuyarak kazanmaya çalışıyor hayatını… Film ilerledikçe sadece haber okuyucusu değil, kalabalıkları etkisi altına almayı bilen gezgin bir hikâye anlatıcısı olduğunu anlıyoruz. Üstelik işini sadece para için değil, severek, inanarak yapıyor. ‘Dünyadan Haberler’, ilk bakışta iyi kalpli, yaşlı ve vicdanlı ‘kovboy’un küçük bir kız çocuğunu kurtarmasıyla ilgili görünüyor. Ama film bittiğinde kimin kimi kurtardığı belirsizleştiği gibi, derindeki asıl öykünün ABD’nin İç Savaş sonrası travmasından nasıl kurtulacağı sorusuyla ilgili olduğunu fark ediyoruz. Filmin soruya açık ya da umutlu bir yanıt verdiğini söylemek mümkün değil. Ama 1870 itibarıyla ABD’de insanların bir araya gelip hikâyeler dinlemeye, birlikte sevinip üzülmeye her şeyden daha fazla gereksinim duyduğuna dair bir ima olduğu kesin. İşte tam da bu nedenle, eski usul bir ‘kızı kurtarma’ westerni seyretmiyoruz… Paul Greengrass’ın yönettiği ‘Dünyadan Haberler’ ABD tarihinden bir sayfa açmaya ve sadece 1870 üzerine değil, bugüne dair de bir şeyler söylemeye çalışıyor. (Netflix)