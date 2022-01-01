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2021’de internette gösterime giren en iyi 10 film - Güncel Kültür Sanat Haberleri

2021’de internette gösterime giren en iyi 10 film

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle Türkiye’de birçok film seyircilerle internet üzerinden buluştu. Aralarında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan ödül değerlendirmelerinde öne çıkan önemli filmler de vardı. İşte 2021’de Türkiye’de çevrimiçi gösterime giren en iyi 10 film. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi

01.01.2022 - 06:09 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 10. DÜNYADAN HABERLER
    (News of the World)

    1870’de Amerikan İç Savaşı sonrasında, Texas’tayız… Eski Konfederasyon askeri Yüzbaşı Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) gazete haberleri okuyarak kazanmaya çalışıyor hayatını… Film ilerledikçe sadece haber okuyucusu değil, kalabalıkları etkisi altına almayı bilen gezgin bir hikâye anlatıcısı olduğunu anlıyoruz. Üstelik işini sadece para için değil, severek, inanarak yapıyor. ‘Dünyadan Haberler’, ilk bakışta iyi kalpli, yaşlı ve vicdanlı ‘kovboy’un küçük bir kız çocuğunu kurtarmasıyla ilgili görünüyor. Ama film bittiğinde kimin kimi kurtardığı belirsizleştiği gibi, derindeki asıl öykünün ABD’nin İç Savaş sonrası travmasından nasıl kurtulacağı sorusuyla ilgili olduğunu fark ediyoruz. Filmin soruya açık ya da umutlu bir yanıt verdiğini söylemek mümkün değil. Ama 1870 itibarıyla ABD’de insanların bir araya gelip hikâyeler dinlemeye, birlikte sevinip üzülmeye her şeyden daha fazla gereksinim duyduğuna dair bir ima olduğu kesin. İşte tam da bu nedenle, eski usul bir ‘kızı kurtarma’ westerni seyretmiyoruz… Paul Greengrass’ın yönettiği ‘Dünyadan Haberler’ ABD tarihinden bir sayfa açmaya ve sadece 1870 üzerine değil, bugüne dair de bir şeyler söylemeye çalışıyor. (Netflix)

  • 9. AİLEM ROBOTLARA KARŞI
    (The Mitchells vs the Machines)

    Bir yanda yapay zekâların dünyayı ele geçirme çabasıyla şekillenen bir bilimkurgu hikâyesi var. Diğer yanda ise aile içi sorunlar… Film ilerledikçe aksiyon, komedi, dram iç içe geçiyor; dünyayı kurtarma ve aile meseleleri birbirinden ayrılmaz hale geliyor. Film bir yerden sonra baba ile kızın temsil ettiği iki karşıt tezin, dünyayı kurtarmak için uzlaşması gerektiğinin altını çiziyor. Bir yanda, babanın tornavidası, diğer yanda kızın dijital becerileri var. Sonuçta, insan – makine savaşından ziyade birbirinden kopuk iki kuşağın birbirlerini anlamaya çalıştığı bir film seyrettiğimiz söylenebilir. Film normalliğe karşı tuhaflığın, mükemmellik arayışına karşın kusurlu olmanın tarafını tutuyor. ‘Herkesin kusurları vardır ve makinelere karşı verdiğimiz savaşta en büyük şansımız kusurlarımızdır’ demeye getiriyor film… İyi bir aile filmi olmanın ötesinde animasyon tekniği ve görsel estetiği açısından da kayda değer bir film olduğunu düşünüyorum. Yönetmen Mike Rianda, animasyon filmlerinde görmeye çok alışık olmadığımız bir hızlı kurgu sineması hedefliyor. Belli ki amacı seyirciyi kuşatan bir ‘çağdaş aksiyon filmi kafası’ yakalarken ‘çizgi film’ konseptinden de asla kopmamak… (Netflix)

  • 8. BEYAZ KAPLAN
    (The White Tiger)

    Uzunca süre hızlıca akıp giden komedi-dram karışımı duygusal bir ‘kendini iyi hisset filmi’nin içinde olduğumuzu düşünürken, yönetmen Ramin Bahrani öykünün tonunu yavaş yavaş değiştiriyor ve ‘Beyaz Kaplan’ı rahatsız edici bir filme dönüştürüyor. Burada her şey, kuşkusuz filmin ana karakteri Balram Halwai’nin (Adarsh Gouray) yaşadığı değişim süreciyle ilgili… Özellikle çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadıklarına tanık oldukça ‘kanımızın ısındığı’ bir ana karakter Balram. Sonuçta, Hint toplumunun en alt kademesinden gelen saf ve masum bir yoksul çocukla başka türlü ilişki kurmamız mümkün değil zaten… Başarmasını istiyor ve kendimizi onunla sonuna kadar gitmeye hazır hissediyoruz. Ama Rahmani, bizim iyimser mucize beklentimizle Balram’ın karanlık yükselişi arasındaki makası giderek açıyor. Filmin başarısı tam da burada yatıyor bence. Senaryonun parlak yanı, bizi rahatsız etmek ya da üzmek istemesi değil. Balram’ın seçeneksizliği üzerine düşündürebilmesi. ‘Beyaz Kaplan’ özellikle Danny Bensi ve Saunder Jurrians imzalı müzikleri, Tim Streeto’nun kurgusu ile yer yer Bollywood’u akla getirse de özü itibarıyla bir anti-Bollywood filmi… (Netflix)

  • 7. ÇATLAK

     

    İlk filmi ‘Sarı Sıcak’la eleştirmenlerin dikkatini çeken Fikret Reyhan, hikâyesini yine bir aile üzerinden kuruyor. ‘Sarı Sıcak’ tarımla uğraşan ve değişen ekonomik koşullara ayak uyduramayan bir aileyi anlatıyordu. ‘Çatlak’ ise büyük şehrin mütevazı mahallesinde nerdeyse ’iktisadi işletme’ye dönüşmüş girişimci bir Türk ailesini mercek altına alıyor. Aile mensupları bakkal, kafe işletiyor; ‘servisçilik’ yapıyorlar. Erkek çocuklar eşleri ve çocuklarıyla, ‘yeni kat çıktıkları’ baba evinde yaşıyorlar… Büyük oğul Fatih’in ödeyemediği borç, aileyi birbirine bağlayan manevi bağları tümüyle ikinci plana atıyor. Bir çeşit ‘iktisadi işletme’ olduklarını düşünmedikleri için elbette bir gelir gider defterleri yok. Ama belli ki herkesin ‘kendi zihninde tuttuğu bir hesap defteri’ var ve bütün sorun, buradaki verilerin birbirleriyle uyumsuzluğu… Ailenin endişeli reisi baba bütün iktidarına ve otoritesine karşın ortaya çıkan borç konusunda ne yapacağını kestiremiyor. Diğerleri ise çıkarlarını sonuna kadar korumaya çalışıyor. Bir ikindi vakti iki erkek konuğun ziyaretiyle başlayıp akşamki büyük aile buluşmasının son saatlerine kadar süren ‘Çatlak’, ağır ağır açılan hikâyesi, açı karşı/açıdan genellikle uzak duran hareketli kamerası, uzun çekimleri, oyuncu kadrosunun toplu performansı ve en önemlisi çok yönlü okumalara açık alt metinleriyle son yılların en iyi yerli filmlerinden biri… (MUBI)

  • 6. YUVA
    (The Nest)

    1980’lerden bu yana yuppie’lerin açgözlülüğü ve para hırsını eleştiren çok film seyrettik. ‘Yuva’nın onlardan farkı, para kazanma sürecindeki ahlaki değişime değil, genç yaşta başarıya ulaşıp zenginleştikten sonraki ruh hallerine odaklanması… ‘Yuva’ daha genel bir çerçeve içinde, ‘zengin görünme’ ihtirası ve sahip olunan sınıfsal imtiyazları sürdürme takıntısının bir aileye verdiği büyük zararları anlatıyor. Aslına bakarsanız, hikâye 1980’lerle, neo-liberalizmle ya da yuppie’lerle ilgili değil sadece. Her dönem ve her aileyle ilgili bir yanı var. Sınıfsal statüyü koruma ihtirasının ne denli tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Sean Durkin’in klişelere hiç pas vermeyen yazarlığı kadar, seyirciyi alıp götürmesini bilen yönetmenliği çok iyi. Durkin, üslupçu ve biçimci olmaktan ziyade hikâye, karakter ve filmin ardındaki düşünceye odaklanan bir sinemacı. Film içinde çok farklı stillere geçiş yapabiliyor ama estetik bütünlüğü asla bozmuyor. Anlatım olarak anaakım hissi verse de dramatik yapısıyla alternatif bir işe imza atıyor. (BeinConnect)

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