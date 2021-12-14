2021 yılında yaşanan yanardağ patlamaları!

Yaklaşık üç aydır aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 2 bin 881 binayı yok etti, 158 binada kısmi hasara neden oldu. Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan olan Cumbre Vieja, bugüne kadar 28 bin olimpik havuzu dolduracak 94 milyon metreküp lav püskürttü.