2021 Yılbaşı ikramiyesi belli oldu! Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları (çeyrek, yarım ve tam bilet) ne kada

Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak. Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Vatandaşlar, Milli Piyango bileti alırken biletlerin sahte olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. İşte 2021 Yılbaşı ikramiyesi ve bilet fiyatları...

2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR DİKKAT!

Kuşa Dikkat!

Sahte bilet almamak için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri Milli Piyango kuşu ve biletin numarası üzerine yerleştirilen semboller. Mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin net bir şekildi görünmesi gerekiyor.

Kabartmalı Seri Numarası

Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, biletin kabartmalı seri numarası. Parmak ile dokunulduğunda bu kabartmanın mutlaka hissedilmesi gerekiyor. Biletin arkasındaki ruhsatlı bayiinin damgası da yine önemli bir kriter.

Kağıt Para Sesi Çıkarmalı

Milli Piyango biletleri para kağıdına benzer bir kağıttan yapıldığı için, ele alınıp biraz oynandığında para sesine benzer bir ses çıkarması gerekiyor.