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2021 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri belli oldu

ABD'de 2021 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği 'Drive My Car', 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Senaryo' kategorilerinde ödüle layık görüldü

12.01.2022 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
2021 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri belli oldu
En iyi film 'Drive My Car'
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HABERTURK.COM

Ryusuke Hamaguchi imzalı 'Drive My Car', ödül sezonunda adından söz ettiremeye devam ediyor. Oscar'da sadece Uluslararası Film kategorisinde değil, diğer ana kategorilerde de yer alma potansiyeli bulunan yapım, ABD'de Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği'nin dağıttığı ödüllerde bu yıl dört ödüle birden layık görüldü. Geçen yıl Oscar'a damga vuran 'Nomadland' de, bu ödüllerde dört kategoride mutlu sona ulaşmıştı.

En İyi Film... Drive My Car
En İyi Yönetmen... Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)
En İyi Kadın Oyuncu... Penélope Cruz (Parallel Mothers)
En İyi Erkek Oyuncu... Hidetoshi Nishijima (Drive My Car)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu... Ruth Negga (Passing)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu... Anders Danielsen Lie (The Worst Person in the World)
En İyi Sinematografi... Andrew Droz Palermo (The Green Knight)
En İyi Senaryo... Ryûsuke Hamaguchi & Takamasa Oe (Drive My Car)
ABD'de Dağıtılmayı Bekleyen Film... Returning to Reims
Kurgu Olmayan En İyi Film... Flee
Film Mirası Ödülü... Maya Cade for the Black Film Archive, Bertrand Tavernier, Peter Bogdanovich

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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