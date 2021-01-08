Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2021 resmi tatiller takvimi yayımlandı. Peki bu yıl resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte milli, dini ve genel tatillerden oluşan 2021 resmi tatiller takvimi...

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ