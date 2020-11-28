MTV'de 2021 oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatlarının Ekim ayı itibariyle 12 aylık ortalamasını yüzde 9.11 olarak açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı da yüzde 9.11 olarak tespit edilmiş oldu.
Böylece, yıl başından itibaren diğer vergilerde olacağı gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de bu orana göre değişiklik yapılacak.
Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren mevcut MTV oranları hem de MTV hesabında kullanılan matrah değerleri yüzde 9.11 oranında artacak.
Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 bin TL'nin altında olanlar artık bin 52 TL yıllık MTV ödeyecek.
Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda bin 831 TL yıllık MTV ödeyecek.
Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 2 bin 14 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 99 bin 72 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 2 bin 197 TL MTV ödeyecek.
Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.
Buna göre, trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.
GEÇMİŞ YILLARDA DÜŞÜRÜLDÜ
Bundan bir yıl önce, Vergi Usul Kanunu'na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca yüzde 22.58 olarak belirlenmişti. Fakat, MTV için belirlenen yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yıl başında yüzde 12 olarak revize edilmişti.
2018 yılında da, yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.
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