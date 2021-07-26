Binlerce öğrencinin kaderini etkileyen LGS tercih sonuçları açıklandı. Şidmi ise nakil işlemleri başladı. Öğrenciler 2021 lise taban puanlarını inceleyerek nakil başvurusu yapacağı okulları belirleyecek. İşte 2021 lise taban puanları ekranı...

E-OKUL 2021 LİSE TABAN PUANLARI EKRANI İÇİN TIKLA

Öğrenciler e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) üzerinden lise boş kontenjan ve 2021 LGS ek tercih taban puanlarını öğrenebilecekler.

LGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.