Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da gerçekleşen KPSS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavlarının tarihlerini duyurdu. İşte KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav tarihleri...

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

2021 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2021 KPSS başvurusunu tamamlayan adayların merak ettiği sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2021 KPSS sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala belli olması bekleniyor.