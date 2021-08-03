ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da gerçekleşen KPSS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavlarının tarihlerini duyurdu. İşte KPSS Alan Bilgisi ve Öğretmenlik sınav tarihleri...

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

2021 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından yayınlanan 29 Temmuz 2021 tarihli duyuruya göre 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

KPSS adayları, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.