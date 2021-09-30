"İOKBS bursu ne zaman yatacak?" sorusu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin gündeminde. MEB, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda 2021 bursluluk sınavı ve burs ödemeleri ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

2021 İOKBS BURSU NE ZAMAN YATAR?

MEB İOKBS kılavuzunda yer alan bilgiye göre öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödeniyor.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamıyor.

2021 MEB BURSU NE KADAR?

MEB resmi internet sitesinde bulunan Sıkça Sorulan Sorular sekmesi, MEB bünyesinde bulunan Burs ve Pansiyon İşlemleri hakkında öğrencilere bilgi aktarmaya devam ediyor. MEB sitesinde yer alan bilgilere göre parasız yatılı öğrenciler en yakın PTT şubesine müracaat ederek alacakları PTT kart ile sosyal yardım ödemelerini alabilir. MEB tarafından belirlenen 2021 Eylül ayı harçlığı öğrenci başına 49,44 TL, 2021 yılı sosyal yardımı ise öğrenci başına 395,55 TL’dir.