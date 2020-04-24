FIVB tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasının Haziran 2022'ye ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, ev sahipliği konusunda değişiklik olmayacağı ve turnuvanın Roma'da gerçekleştirileceği belirtildi.