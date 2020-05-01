Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021'in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Ertelemenin, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları lle çakışma yaşanmaması için yapıldığı kaydedildi.